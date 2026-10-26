An Giang tiếp nhận 11 công dân từ Campuchia, phát hiện đối tượng truy nã

Hôm nay (26/10), tại mốc quốc giới 313, khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 11 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng thực thi pháp luật phía Campuchia trao trả.

Phạm Văn Hoàng là đối tượng bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân, cán bộ đơn vị tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục theo đúng trình tự quy định. Qua phối hợp sàng lọc, đơn vị phát hiện đối tượng Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1998; thường trú tỉnh Ninh Bình) là đối tượng truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong đợt tiếp nhận có bé L.N.D (sinh tháng 6.2026) đi cùng mẹ là L.T.N (sinh năm 1997, trú tỉnh Tuyên Quang). Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã tiến hành khám kiểm tra sức khỏe và bố trí chỗ để chăm sóc cho bé.

Lực lượng chức năng thực hiện khám sức khỏe cho công dân trong đợt tiếp nhận này.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.