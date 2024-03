An Giang: Xét xử bị cáo Ngô Phú Cường về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”

Sáng 20/3, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”. Trước đó, vào ngày 22/2, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử, nhưng do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên phiên toà đã tạm hoãn.

Quang cảnh phiên xét xử

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2017, Ngô Phú Cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty gồm: Công ty TNHH Phú Cường; Công ty TNHH MTV Cường Cát; Công ty TNHH MTV Sông Thoại; Công ty TNHH MTV Ngô Phú Cường và 1 chi nhánh (Chi nhánh Công ty TNHH MTV Ngô Phú Cường) để mua bán cát.

Từ năm 2014 đến 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và tỉnh Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở tại các tỉnh: Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang và TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ…việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản số 108867158880 của Ngô Phú Cường và tài khoản số 070046614173 của Ngô Thanh Lam (con gái của Cường) mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương - Chi nhánh An Giang, với tổng doanh thu số tiền bán cát hơn 84 tỷ đồng.

Các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 8,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn xác định, vào năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang đang tìm người mua diện tích đất 3.000 m2 của một công ty đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ. Cường đã trực tiếp liên hệ với ngân hàng và Giám đốc công ty thế chấp đất cho ngân hàng để thỏa thuận đất với giá hơn 30 tỷ đồng. Cường có trách nhiệm thanh toán hợp đồng chuyển nhượng bằng cách trả khoản nợ của công ty thế chấp đất đã vay cho Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Bị cáo Ngô Phú Cường tại Tòa

Ngày 26/7/2017, sau khi nhận được số tiền 11 tỷ đồng của một doanh nghiệp chuyển vào tài khoản số của Cường để trả tiền cát, Cường đã chuyển số tiền 8 tỷ đồng từ nguồn tiền này cho Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất, số tiền còn lại Cường thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Cường giao cho con gái là Ngô Thanh Lam đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trình điều tra, Cường khai đã nộp lại số tiền trốn thuế hơn 13 tỷ đồng. Riêng đối với hành vi nhận chuyển nhượng diện tích đất gần 3.000 m2, do tài khoản của bị can cùng Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang nên chuyển trả 8 tỷ đồng cho ngân hàng để thanh toán hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên yêu cầu xem xét lại tội danh rửa tiền.

Cáo trạng nhận định, căn cứ vào lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì lời khai của Cường không có căn cứ mà chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Theo kết luận của cáo trạng, Ngô Phú Cường đại diện Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại đã thực hiện hành vi bán cát không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là hơn 8,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Cường còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế giá trị gia tăng 800 triệu đồng để trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích gần 3.000m2 thông qua tài khoản của Cường tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang là hành vi rửa tiền.

Ngô Phú Cường thành lập Công ty TNHH MTV Sông Thoại đăng ký tên Ngô Thanh Lam (con của Cường) làm Giám đốc, nhưng toàn bộ hoạt động của công ty này đều do Cường điều hành và trực tiếp giao dịch thanh toán việc mua bán cát, Ngô Thanh Lam không biết Cường bán cát không xuất hóa đơn để trốn thuế nên Cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ngô Thanh Lam là có căn cứ.

Đối với hành vi của những người đại diện cho các công ty, doanh nghiệp mua cát của bị can Cường không xuất hóa đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang có công văn gửi cơ quan thuế nơi có trụ sở của các công ty, doanh nghiệp yêu cầu làm rõ việc kê khai thuế theo quy định nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời nên tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.