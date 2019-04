Ảnh: Vây bắt con nghiện tấn công công an, cầm dao cố thủ trên nóc nhà

16h ngày 1/4, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an tổ chức vây bắt một con nghiện cầm dao cố thủ trên nóc tầng 3 nhà dân thuộc tổ 4, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, thanh niên tên Phan Gia Anh An (1980, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) nghiện ma túy và chính quyền địa phương đã lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện bắt buộc. Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu đi cai nghiện, An chống đối và tháo chạy, buộc lực lượng công an phải truy bắt. An dùng gạch ngói, kính... tấn công lại lực lượng truy bắt. Khoảng 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát Giao thông cùng công an phường được huy động vây bắt An. Lực lượng công an phong tỏa tất cả các kiệt, hẻm xung quanh ngôi nhà An đang cố thủ trên nóc. An đang trong cơn ngáo đá, rất manh động nên lực lượng công an phải thận trọng trong tiếp cận. Lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng để tiếp cận nơi An đang la hét, dọa nhạy xuống nếu công an đến gần. Do ngôi nhà An cố thủ nằm sát chợ Cồn nên người dân đến xem rất đông. Lực lượng công an phong tỏa toàn bộ khu vực, đồng thời mời người thân đến kêu gọi, vận động An bỏ hung khí. Kiên trì vận động, thuyết phục, đến gần 17h cùng ngày, An mới chịu bỏ hung khí và xin để tự xuống. Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ và đưa An về trụ sở công an phường.

