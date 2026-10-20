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Ẩu đả trong quán karaoke, một người tử vong

Thứ Ba, 17:34, 20/10/2026
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VOV.VN - Ngày 20/10, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, các đơn vị đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ ẩu đả trong quán karaoke trên địa bàn xã Long Phú khiến một người bị thương dẫn đến tử vong.

Theo đó, vào ngày 17/10, Công an xã Long Phú nhận được tin báo của ông N.V.P. (SN 1988), ngụ xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình về vụ ẩu đả lúc 0h cùng ngày tại quán Karaoke K.N. (Ấp 1, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ, khiến ông N.V.Q. (SN 1986), ngụ xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình bất tỉnh. Ông N.V.Q. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) nhưng tử vong vào 21h cùng ngày.

Au da trong quan karaoke, mot nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ việc- Ảnh Công an thành phố Cần Thơ.

Công an xã Long Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành xác minh, trích xuất dữ liệu điện tử, làm việc với những người có liên quan. Qua đó xác định được 5 người có liên quan đến vụ việc, gồm: K.M.C. (SN 1996); H.Q.N. (SN 1990); K.M.D. (SN 2004), cùng ngụ xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ; C.H.T. (SN 1990) và T.K.T. (SN 1993), cùng ngụ xã Long Phú, thành phố Cần Thơ. 

Au da trong quan karaoke, mot nguoi tu vong hinh anh 2
K.M.C. và K.M.D. sau khi đến cơ quan Công an đầu thú- Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Sau khi xác định được những người có liên quan, Công an xã Long Phú đã triệu tập 3 người đến trụ sở để làm rõ nguyên nhân và tình tiết của vụ việc; riêng K.M.C. và K.M.D. vắng mặt tại địa phương.

Với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ án, Công an xã vận động gia đình khuyên K.M.C. và K.M.D. ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đến 17h ngày 18/10, K.M.C. cùng K.M.D. đã đến trụ sở Công an xã Long Phú đầu thú. 

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Công an kiểm tra 2 quán karaoke, phát hiện đường dây cá độ bóng đá

Kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Bình Tân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ bóc gỡ hoạt động môi giới mại dâm mà còn mở rộng điều tra, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet, khởi tố tổng cộng 26 bị can liên quan.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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