Ba “đạo chích” nhí ở Quảng Bình rủ nhau trộm cắp tài sản

Nhóm đối tượng trộm cắp này đều trong độ tuổi đến trường, gồm: Trần Văn P, 12 tuổi, Ngô Việt H, 10 tuổi và Bùi Hoàng H, 10 tuổi, cùng trú tại thôn Giữa, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh.

Tang vật vụ án.

Trước đó, xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại nhà của chị Trần Thị Mến, 28 tuổi, trú thôn Giữa, xã Vạn Ninh. Nhà của chị Mến bị kẻ gian dùng búa đập phá, tạo thành lỗ thủng trên tường, sau đó lẻn vào trộm tài sản là 3 chiếc điện thoại di động.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an vào cuộc điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn đã xác định được thủ phạm vụ trộm. Cả 3 khai nhận, do mê chơi game, thiếu tiền nên đã rủ nhau đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản.

Đại diện Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường giáo dục, quản lý các đối tượng. Nếu các em còn tiếp tục vi phạm pháp luật thì bắt buộc sẽ đưa vào trường giáo dưỡng./. Tóm gọn nhóm đạo chích sau 24 giờ điều tra VOV.VN - Nhóm “đạo chích” 9x đột nhập vào nhà người dân lấy đi nhiều tài sản có giá trị bị Công an vây bắt sau 24h điều tra. Bắt giữ 2 ’đạo chích’ nước ngoài trộm đồng hồ hiệu trăm triệu Lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ 2 nghi phạm người nước ngoài gây ra vụ trộm đồng hồ Longines trị giá trên 238 triệu đồng ở cửa hàng Thành Sơn.