Ba người cùng gia đình lừa “chạy án”, “chữa bệnh” hơn 1,6 tỷ đồng

Chiều 23/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Nghe (SN 1956), Nguyễn Thị Nhanh (vợ Nghe, SN 1963, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng) và Nguyễn Hoàng Dũng (con ruột Nghe, SN 1985, ngụ Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng cùng tang vật.

Trước đó, vào ngày 20/5, Công an huyện Châu Thành tiếp nhận tin báo tố giác của chị Võ Thị C. (SN 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh) về việc, bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua truy xét, Công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang vợ chồng Nghe đang nhận 120 triệu đồng của chị C. tại một quán cà phê ở xã Phước Vinh, huyện Châu Thành.

Tiếp đó, Công an bắt giữ Dũng về cùng hành vi; thu giữ tang vật, gồm: 120 triệu đồng, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 3 điện thoại di động...

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận: Chị C. và Dũng có mối quan hệ yêu đương. Lợi dụng sự tin tưởng của C, từ tháng 6/2022 đến nay, Dũng đã bàn bạc với cha mẹ mình đưa ra thông tin gian dối rằng: “Đối tượng Dũng bị lực lượng Công an bắt nên cần tiền để chạy án. Dũng cũng bị bệnh phải cần tiền điều trị”.

Sau đó, Dũng cắt liên lạc với chị C. Do tin tưởng người tình, chị C. đã nhiều lần đưa tiền cho cha mẹ Dũng, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhanh còn đặt làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội để lừa chị C. vay 540 triệu đồng. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của chị C. hơn 1,6 tỷ đồng…/.