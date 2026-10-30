Bắc Ninh khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng dao đe dọa cướp xe máy

Theo thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh, rạng sáng 18/10, N.M.Q cùng B.Q.H (sinh năm 2009), N.G.B (sinh năm 2009), H.B.T (sinh năm 2011) và H.Q.T (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Mỹ Thái, thành phố Bắc Ninh, đã có hành vi chặn đường, đe dọa cướp tài sản.

5 đối tượng xác định vị trí thực hiện "Cướp tài sản"

Cụ thể, nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô chèn ép, chặn chiếc Honda Wave màu trắng do anh N.H.H (sinh năm 2010, trú tại xã Mỹ Thái) điều khiển tại khu vực thôn Ngọc Kim, xã Tân Yên. Sau đó, các đối tượng đánh và sử dụng dao đe dọa nhằm chiếm đoạt chiếc xe máy của anh H. Chiếc xe có giá trị khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi và mục đích chiếm đoạt tài sản. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ các đối tượng.

Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan về hành vi cướp tài sản theo quy định của pháp luật.