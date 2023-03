Bản lĩnh nữ trưởng công an xã

Người dân ở xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã quen với hình ảnh một nữ thiếu tá công an thường xuyên đi tuần tra vòng quanh xã từ lúc 5h30' sáng mỗi ngày.

Ông Trần Văn Hữu, ở đội 5, thôn 2, xã Quảng Điền kể: người dân ở đây chủ yếu làm nông, canh tác lúa nước nên thường dậy rất sớm, tụ tập uống cà phê, chuyện trò rồi mới ra đồng. Những năm trước, tình hình tụ tập rồi tổ chức đánh bạc, cá độ diễn ra rất phức tạp. Nhiều gia đình tan nát, nợ nần chồng chất sau những cuộc “đỏ đen”. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, các điểm nóng về đánh bạc, cá độ đã giảm hẳn, tình hình an ninh trật tự trong xã ngày càng được cải thiện.

Thiếu tá Thảo (đội mũ xanh) trắng đêm cùng đồng đội đột kích vào một xới bạc trong nghĩa địa, bắt giữ các đối tượng và chuyển Công an huyện khởi tố.

"Từ ngày chị Thảo về làm trưởng công an và các đồng chí công an huyện chuyển về đây tình hình an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội. Công an ở đây gần dân, nghe tiếng nói của dân. Ở xóm, ở tổ rồi ban tự quản thôn ở đây trong cũng nắm bắt được tình hình cơ sở và đồng thời quán triệt một cách kỹ lưỡng nên vấn đề tình hình an ninh, tội phạm được kiềm chế" - ông Trần Văn Hữu chia sẻ.

Người mà ông Hữu nhắc đến chính là Thiếu tá Lê Nguyễn Hiếu Thảo – Trưởng công an xã Quảng Điền. Là người dân tộc Thái, sinh năm 1986, trước đây, chị Thảo đã có 13 năm công tác tại Công an huyện Krông Ana trong Đội An ninh rồi Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Từ cuối năm 2019, chị xung phong về cơ sở theo đề án của Bộ Công an và được Công an huyện Krông Ana tin tưởng điều động, đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Quảng Điền. Chị Thảo cũng là cán bộ nữ duy nhất trong số 5 cán bộ công an được điều động về công tác tại xã.

Khi về nhận công tác, chị Thảo đã cùng các đồng nghiệp xuống cơ sở nắm bắt tình hình; tiến hành xây dựng quy chế hoạt động, làm việc trực tiếp với các thôn, buôn để rà soát đối tượng, tụ điểm trên địa bàn; thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở các địa bàn giáp ranh; tổ chức tuyên truyền trong nhân dân bằng nhiều hình thức.

Cùng với đó, công an xã còn kết hợp đi tận nhà thăm hỏi, động viên người dân hay tặng quà những hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp hoàn lương trở về địa phương. Chị Nguyễn Mỹ Hạnh ở thôn 4, xã Quảng Điền cho biết, nhờ được sự quan tâm động viên của công an xã, sau khi kết thúc chấp hành án tù giam chồng chị đã nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, tu chí làm ăn.

Thiếu tá Thảo đến tận nhà cụ Nguyễn Thị Nên (sinh năm 1943, ở thôn 2, xã Quảng Điền) để hỗ trợ cụ đi làm Căn cước công dân.

Không chỉ gần dân, sâu sát cơ sở, Thiếu tá Lê Nguyễn Hiếu Thảo còn thường xuyên triển khai tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nhân dân. Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công an xã Quảng Điền đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đóng góp hàng chục tấn rau xanh, nhu yếu phẩm gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Chị Thảo còn trực tiếp vận động và tổ chức 12 đợt hoạt động hướng về cơ sở như lao động giúp dân, thăm tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị quà tặng trên 200 triệu đồng. Kêu gọi quyên góp tiền để hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho một cán bộ xã có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm này của công an xã Quảng Điền được người dân đánh giá cao, lãnh đạo địa phương ghi nhận, biểu dương.

Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Ana đánh giá nữ thiếu tá đã phát huy tốt vai trò của người đứng đầu công an cấp xã; rất nhiệt huyết, năng nổ, tận tâm, tận tụy với công việc. Trong 3 năm vừa qua, đồng chí Thảo cũng được Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Krông Ana và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền đánh giá cao và được nhân dân trên địa bàn xã Quảng Điền ghi nhận, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ rất nhiều cho Công an xã Quảng Điền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Khi đi tới cơ sở, chị Thảo nhận được sự yêu thương, quý mến của mọi người dân. Họ san sẻ cả bữa cơm trưa nơi đồng ruộng.

Với những đóng góp trong quá trình công tác, Thiếu tá Lê Nguyễn Hiếu Thảo đã vinh dự được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính; Giấy khen của UBND huyện Krông Ana về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tổ chức và tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật, video clip chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên” năm 2022.

Thiếu tá Thảo bộc bạch, với chị, làm công an là niềm đam mê từ khi còn nhỏ. Do đó, dù trải qua những khó khăn, vất vả, chị càng thêm yêu và tự hào với màu quân phục đang mặc và vẫn tiếp tục nỗ lực cống hiến để giữ gìn sự bình yên cho người dân.

"Ngành của mình lựa chọn đó là đam mê. Tương lai, mình chỉ mong là mình sẽ tham mưu và có những sáng kiến chung tay góp sức để cho người dân và xã này đẩy lùi tệ nạn xã hội một cách triệt để nhất. Rất mong người dân phát huy hơn nữa, chung tay với lực lượng công an xã trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" - Thiếu tá Thảo bày tỏ.

Sự tận tâm, nhiệt huyết của thiếu tá Lê Nguyễn Hiếu Thảo đã được người dân ghi nhận và đánh giá cao. Qua đó góp phần thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa nhân dân và công an, mỗi người dân cũng trở thành một “công an viên”, là cánh tay nối dài để cùng chung tay cùng đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững bình yên nơi buôn làng./.