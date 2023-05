Báo chí có quyền đăng tải hình ảnh của bị can sau khi khởi tố hay không?

Báo Điện tử VOV.VN nhận được câu hỏi của một số độc giả băn khoăn: "Hiện tôi thấy nhiều trang báo, tạp chí sử dụng hình ảnh của các bị can sau khi có quyết định khởi tố, hoặc tạm giữ hình sự. Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Vậy, việc báo chí sử dụng hình ảnh của bị can sau khi bị khởi tố mà không hỏi ý kiến của bị can có hợp pháp hay không? .

Hình ảnh một đối tượng buôn ma tuý cùng tang vật bị bắt giữ ở Cao Bằng

Về vấn đề này, Luật sư Hà Thị Khuyên - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Báo chí là một kênh thông tin chính thống được sự cho phép hoạt động của Nhà nước, chịu sự quản lý Nhà nước, ngay tại điểm c, khoản 2, Điều 4 Luật Báo chí năm 2016 đã quy định, báo chí có nhiệm vụ phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân.

Bên cạnh đó tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 25 quy định quyền của Nhà báo khi tác nghiệp: Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật; Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật; Được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai; được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp; Được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật;

Như vậy đối chiếu với quy định chuyên ngành thì phóng viên, nhà báo hoàn toàn có quyền đưa tin về các vụ án, nếu thông tin đó do cơ quan tiến hành tố tụng là cơ quan điều tra, cơ quan kiểm sát, cơ quan tòa án cung cấp. Do đây là nguồn thông tin chính thống, đã được xác thực.

Luật sư Hà Thị Khuyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Luật Báo chí cũng khẳng định, việc đăng tin sai sự thật, thông tin thuộc bí mật đời tư và bí mật Nhà nước mới bị cấm, cụ thể nếu phóng viên, nhà báo thu thập thông tin không chính thống, không phải do cơ quan nhà nước, cơ quan tố tụng cũng cấp về bị can, bị cáo mà đăng tải dẫn đến xâm phạm đời tư cá nhân thì mới bị cấm.

"Theo tôi, nếu một cá nhân bình thường không phải là phóng viên, nhà báo, thu thập tin tức không vì mục đích phục vụ hoạt động báo chí, mà đăng tải dẫn tới xâm phạm đời tư cá nhân thì mới cần đặt ra vấn đề trách nhiệm. Pháp luật có ngoại lệ dành cho đội ngũ nhà báo, phóng viên khi đưa tin tức, tác nghiệp. Nếu dẫn chiếu quyền hình ảnh của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì tất cả mọi người đều có quyền với hình ảnh và thông tin cá nhân của mình, không ai được phép xâm phạm". Luật sư Hà Thị Khuyên thông tin.

Tuy nhiên, nếu quy định này được đặt trong bối cảnh một cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan có thẩm quyền đang thụ lý giải quyết và chính cơ quan này cung cấp thông tin cho báo chí, thì việc cung cấp thông tin này hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Khi đó thông tin báo chí thu thập được do cơ quan có thẩm quyền cung cấp và cho phép, việc đăng tải có mục đích truyền tải tin tức thời sự, phục vụ công tác đấu tranh và phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội và hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

"Tôi cho rằng, đội ngũ phóng viên, nhà báo khi lấy tin tức đăng tải nên thu thập từ các nguồn chính thống do cơ quan chức năng cung cấp thì việc đăng tải sẽ hoàn toàn đúng quy định theo Luật Báo chí, đồng thời các thông tin thu thập được chỉ sử dụng cho mục đích báo chí"- Luật sư Hà Thị Khuyên nêu quan điểm./.