Một vụ án giết người xảy ra vào tháng 9/2023, do nhóm thanh niên gồm 9 đối tượng, cùng trú tại bản Lắng Hạt, xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Sau khi xem đá bóng ở bản Tra, xã Púng Tra, cả nhóm đi về bản Lắng Hạt, đã dùng gậy gỗ đánh một nhóm thanh niên khác thuộc xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu. Hậu quả đã khiến Lò Văn Nghi (15 tuổi) bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 99% (gây di chứng sống thực vật).

Báo động tình trạng trẻ vị thành niên gây án

Điều đáng nói, nguyên nhân thực hiện hành vi này của các đối tượng chỉ đơn thuần là những mâu thuẫn bình thường.

Đối tượng Lò Khánh Hưng nói: “Bạn cháu lấy gậy vụt vào vùng cổ của người lái xe khiến người lái xe ngã. Sau đó cháu chạy về nhà luôn. Qua sự việc vừa rồi cháu thấy cháu sai và ân hận về hành vi của mình.”

7 bị can đã bị tạm giam, còn 2 bị can Lò Văn Khánh và Lò Khánh Hưng, sinh năm 2009, do chưa đủ tuổi chấp hành án nên được tại ngoại và đang chấp hành án tại địa phương.

Anh Lò Văn Toán, người nhà đối tượng chia sẻ: "Gia đình rất buồn, mong cơ quan chức năng cho cháu cơ hội để làm lại cuộc đời trở thành người có ích cho xã hội."

Riêng trong năm 2023, trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có 28 thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, trong đó 7 thanh thiếu niên vi phạm về pháp luật hình sự, 21 thanh thiếu niên phạm tội về ma túy. Thực tế, nhiều thanh, thiếu niên không nhận thức được việc làm sai trái của mình; có trường hợp bị dụ dỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội mà không biết mình đã vi phạm pháp luật.

Thiếu tá Phương Đăng Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: “Bố mẹ của các cháu đi lao động ở nơi xa, không có sự quản lý giáo dục để cho các cháu tự đi chơi, tự đi tụ tập, uống rượu rồi bị kích động dẫn đến việc tham gia vào hành vi vi phạm. Công an huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để có biện pháp răn đe giáo dục.”

Theo các cơ quan chức năng, để giảm thiểu tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, rất cần sự quan tâm, vào cuộc của cả xã hội, gia đình và nhà trường, từ đó góp phần lành mạnh hóa đời sống xã hội, xây dựng chuẩn mực đạo đức cho thế hệ trẻ.

Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Trưởng Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nói: "Qua vụ việc cũng cảnh báo gia đình, các cháu thanh thiếu niên, tránh xa cạm bẫy. Do nhận thức của các cháu còn hạn chế, rất dễ bị lôi kéo, phạm tội. bố mẹ và gia đình cần tích cực quan tâm."