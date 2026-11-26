Sáng 26/11, TAND khu vực 16 TP.HCM mở phiên tòa lưu động tại Văn phòng khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.HCM (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), xét xử sơ thẩm bị cáo Triệu Thị Tâm (55 tuổi) về tội “Hành hạ người khác”.

Cảnh bà Tâm dùng dây thun bắn vào chân các bé (ảnh cắt từ video chia sẻ MXH)

Phiên xử được tổ chức công khai tại khu dân cư nhằm nâng cao ý thức pháp luật, đồng thời răn đe, phòng ngừa tình trạng bạo hành trẻ em.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/7/2024, Trường Mầm non Lá Xanh (khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao) ký hợp đồng lao động với bị cáo Triệu Thị Tâm. Bị cáo Tâm cùng bà C.C.N. (29 tuổi) làm bảo mẫu tại lớp mầm ghép, phụ trách chăm sóc khoảng 20 trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi.

Trong quá trình làm việc chung, từ ngày 10/6/2026 đến 27/6/2026, bà N. đã ghi lại 6 video bị cáo Tâm dùng tay đánh và dùng dây thun bắn vào người hai bé M. và T. (cùng sinh năm 2024). Đến ngày 6/8/2026, bà N. đăng tải 2 đoạn video lên mạng xã hội cá nhân với mục đích cảnh báo các bậc phụ huynh cẩn thận khi gửi con tại cơ sở này.

Video chia sẻ trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận. Sau đó, Công an phường Thuận Giao vào cuộc, điều tra làm rõ vụ án.

Bị cáo Triệu Thị Tâm tại phiên tòa xét xử

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Triệu Thị Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi. Về trách nhiệm dân sự, đại diện hợp pháp của các bị hại xác nhận, bị cáo Tâm đã nhận bồi thường 70 triệu đồng cho mỗi gia đình.

Nói lời sau cùng, bị cáo Tâm trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân mang nhiều bệnh tật nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo để có điều kiện đi làm trả nợ.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường khắc phục hậu quả, được gia đình bị hại xin giảm án, phạm tội lần đầu và chưa có tiền án, tiền sự.

Phiên tòa xét xử công khai tại khu dân cư

Tuy nhiên, tòa nhấn mạnh, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể chất, tâm sinh lý của trẻ nhỏ, đối tượng được pháp luật đặc biệt bảo vệ, đồng thời gây bức xúc lớn trong dư luận.

Từ những căn cứ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Tâm 1 năm 3 tháng tù giam về tội "Hành hạ người khác".