Bắt 2 đối tượng thực hiện trót lọt 13 vụ trộm cắp xe máy

Công an thành phố Thái Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Phạm Quốc Trị sinh năm 1990 và Đỗ Mạnh Trường sinh năm 1976 cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội trộm cắp tài sản. 02 đối tượng Phạm Quốc Trị (trái) và Đỗ Mạnh Tường (phải) cùng các tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, khoảng 11h ngày 06/7/2018, 02 đối tượng đèo nhau trên xe mô tô Yamaha Sirius, BKS 17K6-7677 mang theo 01 vam phá khóa đi dọc các tuyến đường. Đến đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình thấy người dân sơ hở, Trí đứng ngoài cảnh giới cho Trường dùng vam phá khóa lấy trộm xe mô tô Honda Wave Anpha, BKS 17B9 – 251.59 rồi tẩu thoát.

Đấu tranh ban đầu, Phạm Quốc Trị khai nhận từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2018, Trị đã tự mình thực hiện 13 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Thái Bình. Số tài sản trộm cắp được, các đối tượng mang bán để lấy tiền tiêu xài.

Được biết, 2 đối tượng Phạm Quốc Trị và Đỗ Mạnh Tường đều có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.