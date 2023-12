Bắt 2 đối tượng trộm cắp 44kg cà phê tại Gia Lai

Vào khoảng 20h ngày 3/12, Công an xã Hà Bầu cùng với Tổ tự quản về An ninh trật tự làng Sao Đúp, xã Hà Bầu trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy chở theo phía sau 1 bao tải cà phê tươi có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở Công an xã để làm việc.

Hai đối tượng trộm cà phê bị bắt giữ

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên là Nguyễn Tuấn A (sinh năm 2005, trú tại xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa) và Lê Phong H (sinh năm 2009, trú tại xã Tân Sơn, thành phố Pleiku) đã hái trộm cà phê trên tại rẫy thuộc xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh và chở xuống làng Sao Đúp, xã Hà Bầu tìm nơi tiêu thụ, tổng khối lượng cà phê là 44kg.

Công an xã Hà Bầu đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.