Bắt 2 đối tượng vận chuyển 7kg ma túy

Lúc 20h45 ngày 23/3, tại thôn Tân Trung, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng tiến hành mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Ngọc Hoàng (23 tuổi) và Dương Hồng Ngọc (23 tuổi), cùng trú tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị đang vận chuyển ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nặng khoảng 7kg, nghi là ma túy đá.

Tang vật được vận chuyển trên một xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 74A-204.21. Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi lộ trình và phương thức di chuyển nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Hai đối tượng vận chuyển ma túy đá bị bắt giữ cùng tang vật

Hiện, toàn bộ tang vật và các đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý. Cơ quan chức năng tạm giữ hình sự các đối tượng này để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ việc.