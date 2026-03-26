Bắt 2 đối tượng vận chuyển 7kg ma túy

Thứ Năm, 16:53, 26/03/2026
VOV.VN - Chi cục Hải quan khu vực IX vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn từ biên giới về đồng bằng, thu giữ 7kg ma túy đá.

Lúc 20h45 ngày 23/3, tại thôn Tân Trung, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng tiến hành mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Ngọc Hoàng (23 tuổi) và Dương Hồng Ngọc (23 tuổi), cùng trú tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị đang vận chuyển ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nặng khoảng 7kg, nghi là ma túy đá.

Tang vật được vận chuyển trên một xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 74A-204.21. Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi lộ trình và phương thức di chuyển nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

bat 2 doi tuong van chuyen 7kg ma tuy hinh anh 1
Hai đối tượng vận chuyển ma túy đá bị bắt giữ cùng tang vật

Hiện, toàn bộ tang vật và các đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý. Cơ quan chức năng tạm giữ hình sự các đối tượng này để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ việc.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị tội phạm ma túy vận chuyển ma túy bắt quả tang
Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy qua biên giới
Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy qua biên giới

VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy qua biên giới

Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy qua biên giới

VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Phát hiện nhiều túi nghi ma túy trôi dạt ở bờ biển Cửa Việt, Quảng Trị
Phát hiện nhiều túi nghi ma túy trôi dạt ở bờ biển Cửa Việt, Quảng Trị

VOV.VN - Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang xác minh thông tin liên quan việc người dân phát hiện một số túi nilon chứa chất nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Cửa Việt.

Phát hiện nhiều túi nghi ma túy trôi dạt ở bờ biển Cửa Việt, Quảng Trị

Phát hiện nhiều túi nghi ma túy trôi dạt ở bờ biển Cửa Việt, Quảng Trị

VOV.VN - Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang xác minh thông tin liên quan việc người dân phát hiện một số túi nilon chứa chất nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Cửa Việt.

Liên tiếp phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị
Liên tiếp phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

VOV.VN - Trong 2 ngày 18 và 21/11, người dân xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị (huyện Gio Linh cũ) liên tiếp phát hiện nhiều túi nilon chứa các viên nén màu hồng nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển.

Liên tiếp phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Liên tiếp phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

VOV.VN - Trong 2 ngày 18 và 21/11, người dân xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị (huyện Gio Linh cũ) liên tiếp phát hiện nhiều túi nilon chứa các viên nén màu hồng nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển.

