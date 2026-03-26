Bắt 2 đối tượng vận chuyển 7kg ma túy
VOV.VN - Chi cục Hải quan khu vực IX vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn từ biên giới về đồng bằng, thu giữ 7kg ma túy đá.
Lúc 20h45 ngày 23/3, tại thôn Tân Trung, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng tiến hành mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Ngọc Hoàng (23 tuổi) và Dương Hồng Ngọc (23 tuổi), cùng trú tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị đang vận chuyển ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nặng khoảng 7kg, nghi là ma túy đá.
Tang vật được vận chuyển trên một xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 74A-204.21. Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi lộ trình và phương thức di chuyển nhằm qua mắt lực lượng chức năng.
Hiện, toàn bộ tang vật và các đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý. Cơ quan chức năng tạm giữ hình sự các đối tượng này để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ việc.