Bắt 2 người liên quan vụ án mạng tại quán karaoke ở Hải Phòng

Nữ công nhân đổ xăng, đốt phòng trọ của đồng nghiệp

VOV.VN - Tức giận vì bị chị C đánh ở công ty, tối về, Mai đi mua xăng mang đến nhà chị C, khóa cửa ngoài, đổ xăng rồi châm lửa đốt. Rất may gia đình chị C phát hiện, kịp thời dập tắt lửa.