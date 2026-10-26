Bắt 4 người cắt trộm dây cáp sạc xe điện ở TP.HCM

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã bắt giữ các đối tượng, bao gồm: T.M.P. (18 tuổi), N.T.N. (16 tuổi), H.G.H. (17 tuổi), C.K.L. (13 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Một số dây cáp bị lấy đi (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu đầu, khoảng 3h30 ngày 22/10, nhóm đã đến khu vực xã Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM cắt trộm 2 bộ dây cáp sạc tại các trụ sạc xe điện.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Công an xã Tân An Hội tiếp nhận trình báo của bà L.T.T.H. (33 tuổi, ngụ xã Tân An Hội) về vụ việc.

Các đối tượng cắt trộm dây cáp sạc xe điện ở TP.HCM. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng cắt trộm hai dây cáp sạc tại các trụ sạc, tổng trị giá tài sản bị mất là 70 triệu đồng. Sau khi lấy trộm, nhóm bán cho nơi thu mua phế liệu. Ngoài ra, còn một cáp sạc bị cắt nhưng không lấy đi. Tổng thiệt hại ban đầu được xác định khoảng 140 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an xã Tân An Hội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy xét, xác định 4 người có liên quan và mời làm việc. Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận đã thực hiện vụ cắt trộm cáp sạc trên.

Hiện Công an xã Tân An Hội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.