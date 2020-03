Bắt 8 đối tượng gây ra 35 vụ ném đá làm vỡ kính xe ô tô ở Vũng Tàu

Chiều nay (30/3), Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm việc với 8 đối tượng liên quan đến hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” khi dùng đá ném vỡ kính và gương của hàng loạt xe ô tô trên địa bàn.

Một trong những đối tượng Cố ý làm hư hỏng tài sản tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 29/3, Công an TP Vũng Tàu nhận được tin báo về vụ việc hàng chục xe ô tô của người dân đậu vỉa hè ở nhiều tuyến đường khác nhau trong TP Vũng Tàu đã bị các đối tượng lạ mặt đập phá gây hư hỏng như vỡ kính xe, vỡ đèn… Đội Cảnh sát hình sự- Công an TP Vũng Tàu đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng công an các phường xác minh làm rõ vụ việc.

Qua trích xuất camera tại các hiện trường, công an xác định 35 vụ đều do một nhóm gồm 10 người sử dụng 5 xe máy di chuyển trên nhiều tuyến đường, dùng gạch ném về phía các xe ô tô, làm hư hỏng một số bộ phận trên.

Truy tìm tung tích nhóm này, lực lượng công an đã triệu tập 2 đối tượng và lấy lời khai gồm Phạm H.A. sinh năm 2004, ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu và Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 2002, ngụ phường 10, TP Vũng Tàu.

Một chiếc xe hiệu KIA bị đập bể kính đang được chủ xe thay mới.

Trong này 30/3, 6 đối tượng khác gồm: Lê Minh K. sinh năm 2004, ngụ phường Rạch Dừa; Nguyễn Thành Đ. sinh năm 2004, ngụ phường 10; Huỳnh Thanh Long sinh năm 2002, ngụ phường 10; Phạm Huỳnh H.H sinh năm 2004, ngụ phường Thắng Nhất; Nguyễn H.P sinh năm 2006, ngụ phường 12 và Vuơng Bảo L. sinh năm 2005, ngụ phường Nguyễn An Ninh cũng đã lên công an để trình diện.

Qua làm việc, 8 đối tượng đã thừa nhận đã cùng nhau thực hiện các hành vi ném đá vào xe ô tô.

Còn 2 đối tượng khác hiện đang bỏ trốn, lực lượng công an đang tiến hành truy tìm tung tích./.