Bắt chủ xe buýt chở hơn 2.400 gói thuốc lá lậu tại TP.HCM

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM hoàn tất hồ sơ xử lý và tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Nhung (59 tuổi, ngụ Xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Bà Nhung cùng tang vật bị thu giữ.

Theo Công an quận Bình Tân, sáng ngày 28/8, quá trình trình sát, Đội cảnh sát kinh tế của công an quận đã bắt quả tang xe buýt biển số 53N-3927 chạy hướng từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về Bến xe Chợ Lớn, TP. HCM, trên xe có 2.400 gói hiệu Zet và Hero.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, chủ xe buýt này khai nhận chỉ vận chuyển số hàng trên cho một phụ nữ tên Phượng ở Long An và không hay biết bên trong những bao hàng là thuốc lá nhập lậu.

Một cán bộ điều tra cho hay, sau thời gian tạm lắng, tình hình buôn lậu thuốc lá từ biên giới Campuchia về TP.HCM có chiều hướng tăng trở lại. Thời gian gần đây, các đường dây buôn lậu thuốc lá không đi công khai với số lượng lớn như trước đây mà thường ngụy trang trong thùng mì tôm, chở hàng hóa bằng xe máy, đi theo nhóm hoặc nếu đưa khối lượng hàng nhiều hơn thì dùng xe buýt cất dấu thuốc lá lậu dưới nệm ghế hoặc dưới gầm xe...

Hiện công an quận Bình Tân đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của chủ phương tiện và những người có liên quan để điều tra xử lý. Được biết, đây là vụ thứ 2 mà công an quận Bình Tân bắt giữ trong vòng gần 1 tháng qua. Trước đó, các trinh sát cũng đã phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với cùng thủ đoạn tương tự, số tang vật bị thu giữ là 1.400 gói thuốc các loại. /.