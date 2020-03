Bắt cựu phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La

Một cựu phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ (PA 03), công an tỉnh Sơn La đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng vì tội đưa hối lộ trong vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia 2018.

Chiều tối 13/3, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Minh Khoa, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ ( PK 02) - cựu phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh về tội đưa hối lộ trong vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia 2018 tại địa phương này.

Lò Văn Huynh khai Nguyễn Minh Khoa đã đưa trước 1 tỷ đồng để nâng điểm cho các thí sinh.

Trước đó vào ngày hôm nay, Công an tỉnh Sơn La cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu công an nhân dân đối với cựu thượng tá Nguyễn Minh Khoa.

Theo cáo trạng, 18 đối tượng trung gian đã nhận thông tin từ người nhà các thí sinh hoặc thông qua người khác, trong đó, Nguyễn Minh Khoa, cựu Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La nhận 5 thí sinh.

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai, trước khi chấm thi THPT quốc gia 2018, thông qua các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, đã nhận thông tin cá nhân của 5 thí sinh:

1. Thí sinh Nguyễn A.T, SBD14000815 do ông Lê Minh Loan – nguyên trưởng Phòng PX14 – Công an tỉnh Sơn La chuyển cho.

2. Thí sinh Trần D.H SBD 14000317 do ông Lê Minh Loan – nguyên trưởng Phòng PX14 – Công an tỉnh Sơn La chuyển cho.

3. Thí sinh Lê T.T SBD 14001602 do ông Lê Trọng Bình – Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La chuyển.

4. Thí sinh Vũ V.T, SBD 14001212 do ông Trần Hùng Mạnh chuyển cho.

5. Thí sinh Vũ H.Đ, SBD 14000959 do bà Nguyễn Thị Thúy – giảng viên trường Đại học Tây Bắc chuyển.

Ông Nguyễn Minh Khoa đã chuyển lại cho Lò Văn Huynh – cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông tin 3 thí sinh: Nguyễn A.T, Trần D.H và Vũ V.T.

Hai thí sinh còn lại được ông Khoa gửi thông tin tới hai cán bộ công an phụ trách đảm bảo an ninh trật tự khu vực chấm thi là Đinh Hải Sơn và Đỗ Khắc Hưng (hai cán bộ này đã bị khởi tố).

Cựu thượng tá Nguyễn Minh Khoa (áo trắng) được dẫn giải lên xe.

Tại cơ quan công an, ông Khoa khẳng định việc nhận và chuyển thông tin cá nhân các thí sinh cho các trường hợp liên quan là để nhờ “xem trước điểm thi” cho các thí sinh trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Khi biết điểm thi, các thí sinh sẽ có thời gian tính toán, lựa chọn, thay đổi nguyện vọng vào trường phù hợp với số điểm đạt được.

Việc nhận và chuyển thông tin cá nhân thí sinh, ông Khoa khai không nhận tiền, lợi ích vật chất từ gia đình thí sinh và không chuyển tiền cho những người mình nhờ “xem điểm”.

Theo cáo trạng và lời khai của Lò Văn Huynh, cựu Trưởng Phòng Khảo thí (Sở GD&ĐT Sơn La), trong các ngày 27 và 30/6/2018, ông Nguyễn Minh Khoa đến nhà đặt vấn đề, đưa thông tin nhờ ông Huynh nâng điểm các môn xét tuyển đại học cho 3 thí sinh là Nguyễn A.T, SBD 14000815 (các môn Toán, Lý, Anh); Trần D.H, SBD 14000317 (các môn Toán, Lý, Anh) và Vũ V.T, SBD 14001212 (các môn Toán, Lý, Hóa). Ông Khoa nhờ nâng điểm cho 3 thí sinh này đạt tổng điểm 27 các môn xét tuyển đại học.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lò Văn Huynh còn thỏa thuận với Nguyễn Minh Khoa tiền giúp nâng điểm cho mỗi thí sinh là 700 triệu đồng và được Khoa đưa trước 1 tỷ đồng. Sau đó, bị can Huynh đã tự nguyện giao nộp số tiền này cho cơ quan điều tra.

Ngày 27/06/2018, bị can Đỗ Khắc Hưng được ông Nguyễn Minh Khoa gọi đến nhà trao đổi, đưa thông tin của thí sinh SBD 14000959 nhờ giúp nâng điểm môn Toán được 9 điểm. Cũng trong ngày 27/6, bị can Đinh Hải Sơn được ông Khoa gọi đến nhà trao đổi đưa thông tin cá nhân của thí sinh SBD 14001602 nhờ giúp nâng điểm các môn Toán, Văn, tiếng Anh đạt điểm cao để xét tuyển vào trường Công an nhân dân.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án, TAND tỉnh Sơn La đã triệu tập Nguyễn Minh Khoa song ông này đã không đến tòa với tư cách người làm chứng. Xác định cựu Phó phòng PA03 vắng mặt tại nơi cư trú, HĐXX đã ra quyết định dẫn giải song vẫn không thấy sự có mặt của ông Khoa tại Tòa.

Dư luận ở Sơn La cho rằng, việc ông Nguyễn Minh Khoa làm khâu trung gian trong các kỳ thi tốt nghiệp PTTH không chỉ diễn ra tại kỳ thi năm 2018 mà từ nhiều năm trước đó.

Ông Khoa có con trai đang là sinh viên năm thứ 3 Học viện Cảnh sát nhân dân./.