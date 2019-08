Bắt đối tượng 1 ngày gây 3 vụ cướp giật tài sản

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh

Trang thông tin điện tử công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an huyện Tĩnh Gia vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1991 ở xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia về hành vi cướp giật tài sản…



Trước đó, ngày 13/8 Nguyễn Văn Mạnh đã đi xe máy, đeo khẩu trang, bịt mặt và liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật tài sản gồm 1 sợi dây chuyền vàng 2 chỉ; 2 túi xách bên trong có hơn 10 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của các bị hại, Công an huyện Tĩnh Gia đã nhanh chóng xác minh, điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Mạnh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Bắt giữ nhóm đối tượng đập kính ôtô cướp tài sản VOV.VN -Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Giả nhân viên tư vấn bất động sản để cướp tài sản của người mua nhà VOV.VN -Với thủ đoạn thuê chung cư cao cấp, hai đối tượng này đã lừa khách hàng đến xem nhà rồi ra tay cướp tài sản.