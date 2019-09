Bắt đối tượng cho vay nặng lãi ở chợ Đồng Hới

Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Vĩnh Long (20 tuổi), trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để điều về hành vi gây tối trật tự công cộng và cho vay nặng lãi.

Đối tượng Nguyễn Vĩnh Long tại cơ quan công an

Theo điều tra, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019, Nguyễn Vĩnh Long cùng một đối tượng khác nhiều lần phát tờ rơi cho vay tại chợ Đồng Hới, chợ Nam Lý nhằm lôi kéo người dân đến vay tiền của chúng.



Nhiều người được Long cho vay với lãi suất cao, trong đó có 13 người vay tiền với lãi suất từ 182% đến 851% /năm, vượt gấp 9 đến 42 lần lãi suất cho vay được Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định.

Một tiểu thương tại chợ Đồng Hới do không đủ tiền trả nợ lãi, Long đã kéo đến đập đánh, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Được biết, đối tượng Long có một quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.