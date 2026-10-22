Bắt đối tượng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản ở Hà Tĩnh

Ngày 22/10, Công an xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáng (SN 1969, trú tại thôn Lộc Yên, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Sáng cùng tang vật. (Ảnh: Công an xã Hương Bình).

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 14/10/2026, Sáng điều khiển xe đạp điện đến thôn Tân Hương, xã Hương Bình, lẻn vào khu vực chăn nuôi của gia đình anh L.Đ.H. (SN 1975, trú tại thôn Tân Hương) và trộm 11 con gà.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Hương Bình phát hiện Sáng và yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người này tăng ga bỏ chạy về hướng xã Hương Khê nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Trước tình huống trên, Công an xã Hương Bình khẩn trương phối hợp với Công an xã Hương Khê tổ chức truy đuổi, chốt chặn các hướng di chuyển. Đến thôn Hồng Phong, xã Hương Khê, lực lượng công an bắt giữ Sáng, đưa về trụ sở Công an xã Hương Bình để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, ban đầu Sáng liên tục phủ nhận hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh, làm rõ các tình tiết liên quan, người này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Sáng có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo thông tin được cung cấp, người này đã ra tù hơn 2 năm trước khi tiếp tục bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.