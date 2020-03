Bắt đối tượng mua bán ma túy, thu 6 khẩu súng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công an huyện Đắk Song và Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Phiên (SN 1981), trú tại xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Văn Phiên bị bắt giữ.

Cụ thể, khoảng 10h sáng ngày 8/3/2020, lực lượng Công an triển khai, tiến hành bắt giữ đối tượng Phan Văn Phiên tại nhà riêng.

Quá trình bắt giữ, đối tượng Phiên đã cố thủ trong nhà cùng với nhiều vũ khí nóng. Lực lượng Công an triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đến hơn 11h trưa cùng ngày, đối tượng Phan Văn Phiên đã ra đầu hàng.

Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, lực lượng Công an thu giữ được 5 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng tự chế, 3 gói heroin, 1 gói ma túy dạng đá và hơn 100 triệu đồng.

Phan Văn Phiên là đối tượng trong vụ án điều tra của Công an tỉnh Nghệ An. Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền./.