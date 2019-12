Bắt đối tượng ngáo đá ở Bình Dương cầm dao đòi chém người

Sáng cùng ngày (28/12), một thanh niên tên Lượm (30 tuổi, quê Bình Phước) ngáo đá cầm dao la hét, đập phá đồ đạc, đóng cửa cố thủ trong một căn nhà ở đường Phan Bội Châu, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An.

Đối tượng ngáo đá đập phá đồ đạc trong nhà (ảnh AX)

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt dùng bình xịt hơi cay khống chế Lượm rồi đưa về trụ sở Công an phường Dĩ An. Sau đó, Lượm được chuyển đến Đội điều tra tội phạm về ma túy, Công an thị xã Dĩ An thụ lý, tiếp tục xác minh, xử lý.



Lực lượng công an có mặt khống chế đối tượng ngáo đá.

Theo các nhân chứng cho biết, Lượm từ Bình Phước xuống Dĩ An, Bình Dương thăm người thân. Tối ngày 27/12, Lượm đem quần áo ra trước sân đốt, liên tục chửi bới, khi lực lượng công an phường Dĩ An xuống khuyên nhủ mới chịu vào nhà ngủ.

Đối tượng ngáo đá bị khống chế đưa về trụ sở công an (ảnh AX).

Sáng nay, Lượm tiếp tục cầm dao ra đường la hét, đòi đâm mấy người mặc đồ màu đỏ, chém hết xe màu đỏ làm cho cả khu phố náo loạn./.