Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp

Khoảng 16h05 ngày 13/11, tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn Thanh Hòa, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, Tổ tuần tra, kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đồn Biên phòng Thanh và Công an xã Lìa, phát hiện một nam thanh niên điều khiển mô tô không gắn biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng lúc bị bắt - Ảnh Công an Quảng Trị

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một gói nilon màu xanh, bên trong chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai tên Thạo A Ch (20 tuổi, trú tại Ka Tup - Ma Hat, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Người này khai được thuê vận chuyển số ma túy này từ Lào sang Việt Nam qua đường sông Sê Pôn. Khi đến địa điểm giao nhận, đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tang vật bị thu giữ - Ảnh Công an Quảng Trị

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.