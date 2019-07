Bắt đối tượng sản xuất dung môi trong đường dây xăng giả Trịnh Sướng

Liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn vừa được Công An tỉnh Đắk Nông phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công An triệt phá, mở rộng chuyên án, chiều 30/7, Công An tỉnh Đắk Nông đã khởi tố và bắt giữ đối tượng sản xuất, và cung cấp dung môi cho Trịnh Sướng làm xăng giả.

Đối tượng Lưu Văn Nguyện tại cơ quan điều tra.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Đắk Nông, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 29 bị can về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Mới đây nhất, đơn vị đã khởi tố và bắt tạm giam Lưu Văn Nguyện – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần dầu khí Bình Minh có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang. Đây là công ty chuyên sản xuất cung cấp các loại dung môi cho Trịnh Sướng và các đối tượng sản xuất xăng giả.

Kết quả điều ban đầu xác định chỉ riêng Trịnh Sướng đã mua của công ty Bình Minh gần 31 triệu lít dung môi với trị giá trên 400 tỷ đồng. Ngoài cung cấp cho Trịnh Sướng, công ty Bình Minh còn bán dung môi cho 19 đơn vị, cá nhân khác với số lượng số lượng lên đến gần 120 triệu lít, trị giá gần 1.500 tỷ đồng.

Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh.

Công An tỉnh Đắk Nông cũng khởi tố thêm 1 đối tượng trú tại Đăk Lắk, cũng là đầu mối chuyên tiêu thụ xăng giả nhưng lại móc nối để chạy tại ngoại cho các đối tượng trong đường dây xăng giả./.

