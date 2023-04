Bắt đối tượng sử dụng xe mô tô vận chuyển 2.600 bao thuốc lá lậu

Vào thời gian trên, tại bến phà An Hoà thuộc thuỷ phận phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phối hợp Công an phường Mỹ Long tiến hành kiểm tra, phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 25B1 – 029.12 chở nhiều thùng giấy đang trên phà lưu thông từ huyện Chợ Mới qua TP. Long Xuyên, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hoá nhập lậu.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam cùng phương tiện và tang vật

Qua kiểm tra, phát hiện trong các thùng giấy trên xe và túi xách người đàn ông đang đeo có chứa 2.600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa đối tượng cùng phương tiện và tang vật về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an, người đàn ông khai tên Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1979, trú tại xã Mỹ Hoà Hưng, TP. Long Xuyên, đồng thời khai nhận mua số thuốc lá ngoại nhập lậu trên từ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đem về TP. Long Xuyên bán lại kiếm lời./.