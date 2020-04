Bắt đối tượng trộm cắp dây cáp viễn thông liên tỉnh

Ngày 7/4 tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Nga Sơn vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Văn Đông, sinh năm 1985 ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đang dùng kìm cộng lực cắt trộm dây cáp viễn thông tại xã Nga An, huyện Nga Sơn...

Đông và tang vật bị thu giữ.

Tại chỗ, công an huyện Nga Sơn đã thu giữ 1 kìm cộng lực, 1 dao tự chế, 1 xe máy BKS: 18L1 - 428.30 và 1 đoạn dây cáp đồng dài gần 1m.



Tại cơ quan Công an, Trần Văn Đông khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm cắp cáp viễn thông khác trên địa bàn huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) và huyện Kim Sơn (Ninh Bình).

Thủ đoạn của đối tượng này là thường lợi dụng đêm tối, trời mưa, bịt đèn pha và ống bô xe máy, sau đó trèo lên cột điện cắt trộm dây cáp viễn thông về tước lõi đồng bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện công an huyện Nga Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng./.