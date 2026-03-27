Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn 8 năm tại Lào

Trước đó, ngày 24/3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an xã Huồi Tụ và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Và Giống Và.

Đối tượng Và Giống Và. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Đối tượng Và Giống Và (sinh năm 1966), trú tại Bản Huồi Ức 2, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (trước đây), nay là xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An, bị truy nã theo Quyết định số 01 ngày 22/11/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về các tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong thời gian lẩn trốn tại Lào, đối tượng đã cắt đứt liên lạc với gia đình, thay tên đổi họ và sinh sống tại khu vực hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, xác lập chuyên án để đấu tranh, truy bắt. Qua quá trình kiên trì rà soát, xác minh, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện, Và Giống Và đã được di lý về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.