Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn 8 năm tại Lào

Thứ Sáu, 09:29, 27/03/2026
VOV.VN - Ngày 27/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau 8 năm lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Và Giống Và đã bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 24/3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an xã Huồi Tụ và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Và Giống Và.

bat doi tuong truy na dac biet nguy hiem, lan tron 8 nam tai lao hinh anh 1
Đối tượng Và Giống Và. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Đối tượng Và Giống Và (sinh năm 1966), trú tại Bản Huồi Ức 2, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (trước đây), nay là xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An, bị truy nã theo Quyết định số 01 ngày 22/11/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về các tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong thời gian lẩn trốn tại Lào, đối tượng đã cắt đứt liên lạc với gia đình, thay tên đổi họ và sinh sống tại khu vực hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, xác lập chuyên án để đấu tranh, truy bắt. Qua quá trình kiên trì rà soát, xác minh, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện, Và Giống Và đã được di lý về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
Cảnh sát Việt Nam bắt 2 đối tượng truy nã theo đề nghị của Hoa Kỳ và Trung Quốc
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, các đối tượng truy nã quốc tế có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu tung tích khi lẩn trốn tại Việt Nam.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người tại cửa khẩu Lý Vạn

VOV.VN - Lực lượng Công an vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người sau thời gian dài bỏ trốn ra nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Đây là sự phối hợp liên ngành, khép lại hành trình lẩn trốn gần 10 năm của nghi phạm giết người.

Tiếp nhận 344 người Việt về từ Campuchia, phát hiện 4 đối tượng truy nã

VOV.VN - Ngày 17/3, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao 344 công dân Việt Nam cho Đồn Biên phòng. Hầu hết là công dân được phía Campuchia bắt giữ, giải cứu khỏi các cơ sở lừa đảo, trong đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm vừa qua.

