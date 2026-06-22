Bắt đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn tại Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày 22/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Xuyên vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đào Văn Thạch (SN 1964, trú tại thôn Nhân Sơn, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội) sau gần 30 năm lẩn trốn.

Theo cơ quan công an, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Đại Xuyên đã tăng cường rà soát, xác minh thông tin về các đối tượng truy nã và phát hiện Đào Văn Thạch đang sinh sống tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng truy nã Đào Văn Thạch (đứng giữa)

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/1/1997, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên Hà Nội (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Văn Thạch về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân” theo Điều 158 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Trong quá trình điều tra, Thạch bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24/1/1997, Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Sau khi xác định được nơi ở của đối tượng, Công an xã Đại Xuyên đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức xác minh và truy bắt.

Ngày 21/6/2026, tổ công tác đã bắt giữ thành công Đào Văn Thạch tại tổ dân phố Đà Nghịt, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và những người liên quan.

Công an Hà Nội đánh giá, việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Công an xã Đại Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao Đào Văn Thạch cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.