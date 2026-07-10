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Bắt đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội

Thứ Sáu, 15:34, 10/07/2026
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VOV.VN - Trong quá trình rà soát, quản lý địa bàn, Công an xã Bình Minh (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ thành công một đối tượng đang bị truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng, sau đó bàn giao cho cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định.

Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Bình Minh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lê Đức Trung (SN 20/8/2001) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo Công an TP Hà Nội, thực hiện hiệu quả công tác quản lý địa bàn, rà soát đối tượng và đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an xã Bình Minh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, rà soát các đối tượng thuộc diện quản lý.

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Đối tượng Lê Đức Trung

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Lê Đức Trung đang có mặt trên địa bàn và nhanh chóng tổ chức bắt giữ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ cũng như người dân xung quanh.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an xã Bình Minh đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội cho biết, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi xâm phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các hình phạt từ phạt tiền, cải tạo không giam giữ đến phạt tù theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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