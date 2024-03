Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin và 24.000 viên ma túy tổng hợp

Sơn La phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ 18 bánh heroin

VOV.VN - Công an tỉnh Sơn La vừa chủ trì, phối hợp với Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội bóc gỡ thành công đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy.