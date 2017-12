Bắt đối tượng vận chuyển ma túy giấu trong trà sâm và sữa bột

Chiều 25/12, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) – Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Duy (SN 1985, ở số 18/275 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Hải Phòng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phòng PC47 phát hiện đối tượng Phạm Ngọc Duy có nhiều biểu hiện nghi vấn, có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy bằng đường hàng không từ Hải Phòng đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Đối tượng Duy tại cơ quan công an.

Khoảng 6h30 phút ngày 23/12, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), phòng PC47 Công an Hải Phòng kết hợp với phòng An ninh Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Công an quận Hải An kiểm tra người, hành lý đối với Phạm Ngọc Duy khi đang cùng một người nữa đang làm thủ tục lên máy bay.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Duy cất giấu 100,02 gam ketamine trong 16 gói trà sâm Hàn Quốc; 667,82 gam ketamine cất giấu trong túi đựng sữa bột. Kiểm tra hành lý của Duy, lực lượng chức năng còn phát hiện có 8,59 gam cần sa; 1,33 gam MDMA; 2,35 gam ketamine.

Hiện, phòng PC47 Công an thành phố đang tạm giữ Phạm Ngọc Duy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

