Bắt đối tượng vận chuyển trái phép heroin về chia nhỏ bán kiếm lời

Theo đó vào khoảng 12h30 phút trưa nay (29/3), tại khu vực tổ 6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Lò Văn Hoa, sinh năm 1975, có hộ khẩu thường trú tại đội 8A, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lò Văn Hoa cùng tang vật tại cơ quan chức năng.



Vật chứng thu giữ gồm 1 bánh heroin có trọng lượng 350g, một xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan. Tại cơ quan công an, Lò Văn Hoa khai nhận mua ma túy về sử dụng và bán lẻ cho các đối tượng khác kiếm lời. Hiện chuyên án đang tiếp tục được Công an tỉnh Điện Biên mở rộng điều tra./.