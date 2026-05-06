Bắt đối tượng xông vào trụ sở chém cán bộ công an trọng thương

Trước đó, lúc 12h15 ngày 5/5, Nguyễn Viết Hoàng điều khiển xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70cm bất ngờ xông thẳng vào Phòng Trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn. Tại đây, Hoàng dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng Trung Hoài, cán bộ Tổ cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đồn rồi sau đó bỏ trốn.

Đại úy Hoàng Trung Hoài bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Ngay khi nghe tiếng hô hoán, các cán bộ, chiến sĩ trong ca trực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đó, Đại úy Hoàng Trung Hoài bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có vết thương nghiêm trọng dẫn đến đứt lìa 1/3 bàn chân phải. Lực lượng Công an phường đã nhanh chóng đưa Đại úy Hoài đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời triển khai lực lượng truy đuổi Nguyễn Viết Hoàng. Chỉ sau một thời gian ngắn, Nguyễn Viết Hoàng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tống đạt quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hoàng để điều tra về hành vi giết người

Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định Nguyễn Viết Hoàng và Đại úy Hoàng Trung Hoài không có mâu thuẫn hay quen biết từ trước. Sáng cùng ngày, do sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi, Nguyễn Viết Hoàng đã thực hiện hành vi hành hung cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.