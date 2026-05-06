Bắt đối tượng xông vào trụ sở chém cán bộ công an trọng thương

Thứ Tư, 15:02, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, lúc 12h15 ngày 5/5, Nguyễn Viết Hoàng điều khiển xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70cm bất ngờ xông thẳng vào Phòng Trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn. Tại đây, Hoàng dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng Trung Hoài, cán bộ Tổ cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đồn rồi sau đó bỏ trốn.

Đại úy Hoàng Trung Hoài bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Ngay khi nghe tiếng hô hoán, các cán bộ, chiến sĩ trong ca trực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đó, Đại úy Hoàng Trung Hoài bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có vết thương nghiêm trọng dẫn đến đứt lìa 1/3 bàn chân phải. Lực lượng Công an phường đã nhanh chóng đưa Đại úy Hoài đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời triển khai lực lượng truy đuổi Nguyễn Viết Hoàng. Chỉ sau một thời gian ngắn, Nguyễn Viết Hoàng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tống đạt quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hoàng để điều tra về hành vi giết người

Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định Nguyễn Viết Hoàng và Đại úy Hoàng Trung Hoài không có mâu thuẫn hay quen biết từ trước. Sáng cùng ngày, do sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi, Nguyễn Viết Hoàng đã thực hiện hành vi hành hung cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị giết người đột nhập trụ sở công an xã chém cán bộ công an hành hung công an
Giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ lật xe đầu kéo trên cao tốc ở Quảng Trị
VOV.VN - Khi lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị, 1 xe tải đầu kéo bị lật tại khu vực nút giao, tài xế mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, giải cứu tài xế và đưa đi cấp cứu.

Một phụ nữ tử vong khi tắm thác nước ở Quảng Trị
VOV.VN - Một phụ nữ tử vong khi tắm tại khu vực thác nước Xà Đưn, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong mùa nắng nóng.

Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 11 bị can liên quan vụ tụ tập hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

