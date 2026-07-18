Bắt Dũng "Mắm", đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Đức Dũng (tức Dũng "Mắm"), sinh năm 1981, nơi thường trú tại thôn Dương Hồng Thủy, xã Bắc Thái Ninh, đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn thôn Thụy Châu, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Lê Đức Dũng bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn và xác minh thông tin, lực lượng chức năng xác định đối tượng đang ẩn náu tại khu nhà trọ. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, tổ chức khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ và người dân xung quanh. Tại hiện trường thu giữ 2 gói chất bột màu trắng, Dũng khai là ma túy đá.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hưng Yên, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng truy nã nguy hiểm, nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân.