Bắt được đối tượng ra tay sát hại 2 người ở Hải Phòng

Liên quan đến vụ trọng án xảy ra tại thành phố Hải Phòng khiến 2 người tử vong, tối qua (27/7), lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Đàm Văn Hiếu đang lẩn trốn trong 1 khách sạn thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Nghi can Đàm Văn Hiếu đang điều trị tại BV Hữu nghị Việt Tiệp dưới sự giám sát chặt chẽ của công an. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Khoảng 20h00' ngày 27/7, Công an quận Lê Chân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hồng Bàng phát hiện đối tượng Đàm Văn Hiếu (sinh năm 1981), ở số 24/23 Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng. Hiếu là đối tượng giết 02 người ngày 27/7/2018. Thời điểm bị bắt, Hiếu đang ở trong phòng 703 khách sạn Vân Trang, số 299 Nguyễn Công Hòa, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng. Các lực lượng Công an phá cửa, phát hiện đối tượng Đàm Văn Hiếu đã uống thuốc an thần tự tử nên đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Như VOV đã đưa tin, khoảng 5 giờ sáng 27/7, do mâu thuẫn cá nhân, Hiếu đã dùng dao sát hại anh trai ruột của mình là Đàm Văn T. (sinh năm 1981, trú cùng địa chỉ với Hiếu), trước sự khóc lóc, van xin của mẹ ruột y.



Sau khi gây án, Hiếu tiếp tục xách dao ra khỏi nhà, đến nhà mẹ nuôi của anh Đàm Văn T. là bà Hoàng Thị Ngọc B. (trú tại đường Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Khi bà B vừa mở cửa thì bất ngờ bị Hiếu đâm nhiều nhát dao vào người, khiến bà chỉ chạy được vài bước rồi tử vong tại chỗ. Đối tượng Đàm Văn Hiếu. đã bỏ trốn sau khi ra tay với bà B.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Sát hại anh trai và mẹ nuôi của anh dã man ở Hải Phòng VOV.VN - Hiếu đã dùng dao sát hại anh trai ruột của mình là anh T. rồi sau đó tiếp tục xách xao sang nhà mẹ nuôi của anh T. và giết nạn nhân.

Công an Hải Phòng thông tin vụ vây bắt 2 tên cướp taxi trong đêm tối VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa thông tin liên quan đến vụ Công an quận Đồ Sơn vây bắt 2 kẻ cướp tài sản của tài xế taxi trong đêm tối.