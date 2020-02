Bắt được kẻ trốn truy nã sau khi chém lìa bàn tay hàng xóm ở Trà Vinh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt giữ Phạm Văn Sơn (SN 1998, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) sau 4 tháng trốn truy nã, để điều tra về tội giết người.

Đối tượng bị truy nã Phạm Văn Sơn vừa bị bắt.

Sơn lúc bị bắt vào rạng sáng 19/2 tại xã Hội An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Tại nơi bị bắt công an còn phát hiện một lượng lớn ma túy đá và thuốc lắc. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Sơn được di lý từ An Giang về Trà Vinh phục vụ công tác điều tra. Số ma túy được phát hiện cùng những người liên quan bàn giao cho Công an huyện Chợ Mới thụ lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan điều tra, tối 25/9/2019, Sơn và em trai là Phạm Văn Cường (SN 2000) dùng dao chém anh Sơn Hoàng Lai (SN 1990, cùng ngụ phường 7), gây thương tích vùng đầu và đứt lìa bàn tay trái.

Sau khi gây án, Cường ra đầu thú và khai báo gian dối. Cường nhận hết tội về mình nhằm tạo điều kiện cho anh trai bỏ trốn. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Cường và ra lệnh truy nã để bắt Sơn đang lẩn trốn.

Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết, tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận hôm xảy ra sự việc đang ở tiệm xăm của Tô Thành Đạt, TP Trà Vinh. Khi đó, Sơn nhận được điện thoại của em trai về việc cha ruột bị đánh nên cùng 3 người bạn mang theo hung khí đến nhà chém anh Lai. Cường và Sơn trực tiếp cầm hung khí chém nạn nhân. Sau khi gây án, cả nhóm bàn bạc và thống nhất để Cường ra đầu thú, còn Sơn bỏ trốn.