Bắt giam 3 tháng bác sĩ hiếp dâm, đánh nữ điều dưỡng bị thương

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, xác nhận, chiều nay (25/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế trong đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Huy Phương, 37 tuổi, trú tại thành phố Huế, nguyên bác sĩ Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế. Bác sĩ này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra 2 tội danh "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích".

Lực lượng công an áp giải bác sĩ Lê Quang Huy Phương (áo đen).

Khoảng 10h30 ngày 17/9 vừa qua, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị Dương Huỳnh Thu Th, sinh năm 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế mang một liều thuốc làm đẹp đến phòng 203 nhà B, Khu tập thể Đống Đa cho Phương.

Khi chị Th mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho chị vào và sau đó chốt cửa lại. Tại đây, Phương đã có hành vi dùng vũ lực hiếp dâm, đánh đập chị Th gây nhiều thương tích phải nhập viện cấp cứu. Chị Th cho biết, sau một thời gian chống cự Phương cưỡng hiếp, đánh đập, chị lợi dụng Phương mất cảnh giác và mở cửa bỏ chạy.

Lực lượng công an tiến hành bắt tạm giam bác sĩ Phương

Sau đó, chị Th được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Kết quả, chị Th bị đa chấn thương, xây xát và rách da nhiều vùng trên cơ thể. Nhận được thông tin, Công an thành phố Huế đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành làm việc với chị Th và Phương.

Chiều 25/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở và đã tạm giam Phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



Theo Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Huế sau khi tiếp nhận thông tin và đơn tố cáo, Công an thành phố Huế đã tập trung chỉ đạo lực lượng điều tra viên, trinh sát, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ có liên quan. Qua kết quả điều tra, kết luận, bác sĩ Phương đã có hành vi đánh đập, cưỡng ép cô Th.

Bác sĩ Phương kí vào biên bản bắt tạm giam.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế cho biết: "Bác sĩ Phương đã có hành vi đánh đập, cưỡng ép đối với cô Th. là nhân viên của bệnh viện và qua giám định thương tích là hơn 9% nên đã đủ yếu tố cấu thành tội là cố ý gây thương tích đối với bác sĩ Phương. Đồng thời, qua xem xét dấu vết và đánh giá lại các tài liệu, chứng cứ có liên quan. Đặc biệt, trong thời gian dài hơn 1 tiếng đồng hồ, bác sĩ Phương đã có hành vi đánh đập, thể hiện mục đích của Phương là hiếp dâm cô này"./.