Bắt Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc và Nguyễn Thế Giang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Ngô Quyết, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, nguyên Giám đốc Sở Công Thương cùng 3 người khác là lãnh đạo phòng thuộc các Sở Công Thương, TN&MT.

Khu vực khai thác than đá trái phép của Công ty CP Yên Phước.

Các bị can trên bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố, lệnh bắt để tạm giam các bị can trên đã được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Được biết, việc khởi tố các bị can trên liên quan đến việc khai thác than trái phép.

Về sai phạm của các cá nhân trên, ngày 21/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành thông báo: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thế Giang, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT; Nguyễn Ngô Quyết, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên.

Được biết, năm 2020, UBND tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra việc khai thác than do Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Ngô Quyết làm trưởng đoàn; thành viên tham gia là lãnh đạo và nhiều cán bộ các Sở Công Thương, TN&MT.

Cận cảnh khu tập kết than khai thác trái phép của Công ty CP Yên Phước.

Nhiệm vụ của đoàn thanh tra là thanh tra toàn diện, xử lý dứt điểm những sai phạm liên quan đến việc khai thác than. Tuy nhiên, sau đó, việc khai thác trái phép hơn 2 triệu tấn than đá vẫn không bị phát hiện, xử lý.

Trước đó, năm 2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 19 bị can về các tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ" xảy ra tại Công ty cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan. Mở rộng vụ án trên, Cơ quan công an đã bắt giữ các cán bộ, lãnh đạo các sở, đơn vị liên quan trên.

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ./.