Bắt giam giám đốc cùng nhiều thuộc cấp một trung tâm đăng kiểm ở Đắk Lắk

Nóng 24h: Thêm nhiều lãnh đạo và nhân viên 2 trung tâm đăng kiểm bị khởi tố

VOV.VN - Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt 2 phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm để điều tra vụ án "Đưa, nhận hối lộ". Cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam 11 bị can là lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm Đăng kiểm của tỉnh này.