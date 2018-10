Bắt giam kẻ nhiều lần xâm hại tình dục nữ sinh THCS ở Hải Phòng

Chiều 10/10, thông tin với PV VTC News, Thượng tá Đào Minh Đức, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện vừa quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Đoàn Văn Thanh (SN 1976, ở thôn Khôi Vỹ Hạ, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (theo điều 145 BLHS).

Nghi phạm Đoàn Văn Thanh.

Trước đó, ngày 25/9, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) nhận đơn của gia đình cháu H. (SN 2005), tố cáo Đoàn Văn Thanh đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H. Công an huyện Tiên Lãng triệu tập ngay Đoàn Văn Thanh để điều tra.

Qua quá trình điều tra, Thanh khai nhận vào tháng 3, tháng 7 và ngày 10/8/2018, Thanh quan hệ tình dục với cháu H ở nhà riêng tại thôn Khôi Vỹ Hạ, xã Quang Phục (Tiên Lãng, Hải Phòng).

Ngày 24/9/2018, gia đình cháu H. gọi Thanh đến nhà để hỏi chuyện thì Thanh thừa nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H./.

