Bắt giam nghi phạm sát hại một phụ nữ ở Quảng Nam

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Nhân (SN 1990, trú ở thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về hành vi Giết người.

Nghi phạm Nguyễn Trọng Nhân. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 1/10, Nhân mua rượu về nhà uống.

Đến 20h cùng ngày, Nhân rời khỏi nhà và mang theo con dao dài 30cm. Khi đi bộ trên đường làng, Nhân nhớ lại cách đây 2 năm, y bị bà Huỳnh Thị H. (54 tuổi, trú ở thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh) chửi bới vì tán tỉnh con gái của bà.

Lúc này, Nhân nảy sinh ý định giết bà H.

Đến 21h30 cùng ngày, Nhân xông vào nhà và đâm liên tiếp vào ngực bà H.. Sau đó, Nhân về nhà tắm rửa và đi ngủ.

Lúc này, bà H. ôm vết thương đầy máu chạy sang nhà bà Trương Thị L. (55 tuổi, hàng xóm của bà H.) kêu cứu.

Khi mở cửa, bà L. hoảng hốt vì bà H. đã chết./.