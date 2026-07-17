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Bắt giữ 11 đối tượng mang giáo, mác gây rối trên đường ở Nghệ An

Thứ Sáu, 16:00, 17/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập, bắt giữ 11 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên tuyến đường 72m (đoạn Vinh - Cửa Lò).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, tối 11/7/2026, do mâu thuẫn với một nam thanh niên trên mạng xã hội, Ngô Trung Hiếu (SN 2006, trú khối Phong Lộc, phường Vinh Lộc) cùng 4 người bạn chuẩn bị giáo, mác và các hung khí tự chế, sau đó điều khiển ô tô đến tuyến đường 72m (hướng Vinh - Cửa Lò) để tìm đối phương giải quyết mâu thuẫn.

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Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Văn Hậu

Tại đây, nhóm của Hiếu gặp 7 đối tượng mang theo giáo, mác và các hung khí, di chuyển trên 2 xe mô tô do Nguyễn Hoàng Lê Anh (SN 2008) và Nguyễn Hữu Danh (SN 2010), cùng trú xã Nam Đàn, điều khiển. Cho rằng đây là nhóm đối thủ đang tìm kiếm, nhóm của Hiếu đã điều khiển ô tô tăng tốc truy đuổi.

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Tang vật vụ án thu giữ. Ảnh: Văn Hậu

Trong quá trình di chuyển, hai nhóm điều khiển ô tô và xe mô tô chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, vượt đèn đỏ, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đến ngày 16/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập, bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Bá Thăng/VOV.VN
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