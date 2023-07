Bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây mua bán người liên tỉnh

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phát hiện có nhóm đối tượng chuyên dụ dỗ các cô gái cần việc làm.

Sau khi dụ được con mồi, nhóm này dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, cưỡng ép lừa bán vào các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn Bình Dương và bán qua Campuchia.

Đường dây mua bán người do Đặng Công Tín cầm đầu (ảnh: CA).

Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, địa bàn hoạt động rộng liên quan đến các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp xác minh được lai lịch nhóm này và các nạn nhân bị lừa bán.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 12/7, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Bến Cát và Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng (9 nam và 2 nữ).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm này do Đặng Công Tín (20 tuổi, quê Phú Yên) cầm đầu. Nhóm đã bắt giữ, bán 3 cô gái cho cơ sở massage trên địa bàn Bình Dương, 2 người sang Campuchia.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

10 đối tượng khác theo Tín thực hiện các hành vi “Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi", "Bắt giữ người trái pháp luật”

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ổ nhóm này hoạt động có tính chất manh động, tinh vi dưới nhiều hình thức, liên kết với nhau trên nhiều tỉnh, thành.

Một số đối tượng từng là nhân viên công ty đòi nợ thuê, sau khi lực lượng công an đánh mạnh làm tan rã thì cấu kết với những kẻ khác, trong đó có người Việt ở nước ngoài để thực hiện hành vi mua bán người.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với các trang mạng xã hội giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động. Tuyệt đối không nhẹ dạ cả tin, đồng ý viết giấy nợ khi được giới thiệu việc làm. Đồng thời, người dân chủ động tố giác đến cơ quan công an khi phát hiện các đối tượng có hành vi giam giữ, đe dọa, ép buộc, cưỡng bức lao động.