Bắt giữ 1.500 gói thuốc lá lậu tuồn ra đảo Phú Quốc

Chiều nay (11/1), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết: vào khoảng 14h chiều nay, trên đường tuần tra mật phục tại khu vực đường sân bay, thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tợ, TP. Phú Quốc, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới phát hiện 1 nam thanh niên chạy xe gắn máy biển kiểm soát 30F8.8255 chạy từ hướng Dương Đông về An Thới.

Trên xe chở 3 thùng carton, có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra bí mật bám theo đối tượng. Khi đến khu vực cầu C3 thuộc địa phận ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng xe để tiến hành kiểm tra hành chính và hàng hoá theo chức năng nhiệm vụ của tổ công tác đồn Biên phòng.

Lâm và số thuốc lá bị tạm giữ

Qua kiểm tra, bên trong 3 thùng carton có chứa thuốc lá điếu ngoại, loại hàng hóa cấm vận chuyển, mua bán trong nước. Trong 3 thùng có đựng 900 gói thuốc lá hiệu hero, 600 gói hiệu jet, tổng cộng 1.500 gói.

Đối tượng khai tên Thạch Vũ Thanh Lâm, quê quán PT. Long Xuyên, An Giang, tạm trú TP. Hà Tiên, Kiên Giang. Lâm khai, nhận số thuốc trên từ phà Thạnh Thới, mang đi bỏ mối cho các quán cà phê và tiệm tạp hóa trên địa bàn An Thới và Dương Đông. Hiện, Ban chỉ huy đồn Biên phòng An Thới tạm giữ đối tượng, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo luật định./.