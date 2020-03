Bắt giữ 2 đối tượng sử dụng súng quân dụng đi trộm cắp ở Bình Phước

Hai đối tượng bị bắt là Lê Hùng Dương (41 tuổi) và Nguyễn Văn Chương (42 tuổi), cùng quê Bình Phước. Cả hai đều có tiền án tiền sự.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, sau nhiều ngày theo dõi, rạng sáng ngày 10/3, lực lượng Công an tỉnh cùng Công an huyện Đồng Phú và Phú Riềng phát hiện 2 đối tượng đi trên chiếc xe tải mang biển số 53L – 7547 và 4 đối tượng đi 2 xe máy đang đảo quanh các huyện, thành phố ở Bình Phước. Sau đó, nhóm đối tượng này dừng lại trộm cây cảnh và một số vật dụng khác của người dân ở huyện Phú Riềng thì bị lực lượng phối hợp vây bắt.

Hai đối tượng trộm cắp bị lực lượng công an khống chế, tóm gọn.

Bị phát hiện, cả nhóm lên xe bỏ chạy. Lực lượng truy đuổi khoảng 5km đến địa bàn thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng thì áp sát chiếc xe tải. Lúc này, 2 đối tượng ngồi trên xe tải cầm dao, súng quân dụng chống trả thì bị lực lượng khống chế, tóm gọn. 4 đối tượng đi trên 2 xe máy rồ ga tẩu thoát.

Tang vật thu giữ được gồm: 1 xe tải, 2 dao nhọn, 1 xích gắn ổ khoá, 1 khẩu súng quân dụng, 14 viên đạn đồng, 1 đoản bẻ khoá, kim tiêm, 1 cây mai và một số vật dụng khác băng nhóm này mới lấy trộm.

Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại trong băng trộm manh động này./.