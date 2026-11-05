Bắt giữ 2 người liên quan vụ án mạng sau cuộc nhậu tại Nhà Bè

Công an TP.HCM thông tin, trước đó khoảng 22 giờ ngày 1/11, Công an xã Nhà Bè nhận tin báo về vụ án xảy ra trước số nhà 34A Đào Tông Nguyên, ấp 11. Ngay sau tiếp nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an địa phương tổ chức truy xét, điều tra.

Từ trái sang Danh Thới, Lý Của bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối ngày 1/11, xuất phát từ mâu thuẫn sau cuộc nhậu, Danh Thới gọi Lý Của đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Lý Của dùng dao tấn công khiến một người tử vong, một người bị thương rồi bỏ trốn.

Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao dài khoảng 20 cm, được xác định là hung khí gây án.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng triệu tập Danh Thới cùng những người tham gia cuộc nhậu để làm rõ vụ việc. Đồng thời, truy xét, bắt giữ Lý Của khi đang lẩn trốn tại xã Tân Lợi, Đồng Nai.

Ngày 4/11, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra thực hiện các lệnh giữ, bắt khẩn cấp đối với hai người.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn, không sử dụng hung khí hoặc gọi người đến đánh nhau; kịp thời thông báo cho công an khi phát sinh vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.