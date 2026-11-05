English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ 2 người liên quan vụ án mạng sau cuộc nhậu tại Nhà Bè

Thứ Năm, 18:19, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Danh Thới (sinh năm 1995) và Lý Của (sinh năm 1996, cùng thường trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Công an TP.HCM thông tin, trước đó khoảng 22 giờ ngày 1/11, Công an xã Nhà Bè nhận tin báo về vụ án xảy ra trước số nhà 34A Đào Tông Nguyên, ấp 11. Ngay sau tiếp nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an địa phương tổ chức truy xét, điều tra.

bat giu 2 nguoi lien quan vu an mang sau cuoc nhau tai nha be hinh anh 1
Từ trái sang Danh Thới, Lý Của bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối ngày 1/11, xuất phát từ mâu thuẫn sau cuộc nhậu, Danh Thới gọi Lý Của đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Lý Của dùng dao tấn công khiến một người tử vong, một người bị thương rồi bỏ trốn.

Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao dài khoảng 20 cm, được xác định là hung khí gây án.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng triệu tập Danh Thới cùng những người tham gia cuộc nhậu để làm rõ vụ việc. Đồng thời, truy xét, bắt giữ Lý Của khi đang lẩn trốn tại xã Tân Lợi, Đồng Nai.

Ngày 4/11, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra thực hiện các lệnh giữ, bắt khẩn cấp đối với hai người.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn, không sử dụng hung khí hoặc gọi người đến đánh nhau; kịp thời thông báo cho công an khi phát sinh vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

2_0.jpeg

Tuyên án tử hình người đàn ông giết, phân xác người tình

VOV.VN - Ngày 22/9, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Thành Nhã, 52 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ) án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản. Nhã đã sát hại người tình, phân xác rồi mang đi phi tang.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tạm giữ đối tượng giết người sau cuộc nhậu ở Bắc Ninh
Tạm giữ đối tượng giết người sau cuộc nhậu ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau cuộc nhậu ngày 2/9 tại nhà người quen, đối tượng mời khách về nhà uống nước và xảy ra mâu thuẫn nên dùng dao đâm nạn nhân tử vong tại Bắc Ninh.

Tạm giữ đối tượng giết người sau cuộc nhậu ở Bắc Ninh

Tạm giữ đối tượng giết người sau cuộc nhậu ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau cuộc nhậu ngày 2/9 tại nhà người quen, đối tượng mời khách về nhà uống nước và xảy ra mâu thuẫn nên dùng dao đâm nạn nhân tử vong tại Bắc Ninh.

Đối tượng bị truy nã về tội đe dọa giết người ra đầu thú ở Hải Phòng
Đối tượng bị truy nã về tội đe dọa giết người ra đầu thú ở Hải Phòng

VOV.VN - Sau thời gian lẩn trốn, Lê Văn Khải, đối tượng bị truy nã về tội “Đe dọa giết người”, đã được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (TP) Hải Phòng vận động ra đầu thú.

Đối tượng bị truy nã về tội đe dọa giết người ra đầu thú ở Hải Phòng

Đối tượng bị truy nã về tội đe dọa giết người ra đầu thú ở Hải Phòng

VOV.VN - Sau thời gian lẩn trốn, Lê Văn Khải, đối tượng bị truy nã về tội “Đe dọa giết người”, đã được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (TP) Hải Phòng vận động ra đầu thú.

Cà Mau: 8 bị can trong vụ án giết người được đưa vào trường giáo dưỡng
Cà Mau: 8 bị can trong vụ án giết người được đưa vào trường giáo dưỡng

VOV.VN - Ngày 22/9, TAND tỉnh Cà Mau cho biết, đã mở phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng “đưa vào trường giáo dưỡng” đối với 8 bị can.

Cà Mau: 8 bị can trong vụ án giết người được đưa vào trường giáo dưỡng

Cà Mau: 8 bị can trong vụ án giết người được đưa vào trường giáo dưỡng

VOV.VN - Ngày 22/9, TAND tỉnh Cà Mau cho biết, đã mở phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng “đưa vào trường giáo dưỡng” đối với 8 bị can.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật