Bắt giữ 5 thanh niên thực hiện hàng loạt vụ trộm thiết bị điện

Khoảng 1h30 ngày 8/3, quá trình tuần tra tại khu đô thị Nam Tuy Hòa thuộc phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Công an thành phố Tuy Hòa phát hiện 1 nhóm gồm 5 người cùng 1 xe ô tô biển số 51G-767.51 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Công an thành phố Tuy Hòa phát hiện những người này mang theo 1 đôi găng tay, 1 cây xà beng, 1 dao rọc giấy, 1 bút thử điện cùng 2 đoạn dây dù. Qua đấu tranh, Công an thành phố Tuy Hòa xác định những người này gồm: Ngô Quang Huy (27 tuổi), Võ Văn Phương (29 tuổi), Cao Văn Dũ (20 tuổi) cùng trú huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; Cao Văn Luận (31 tuổi), trú huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; Trần Văn Huynh (34 tuổi), trú huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau điều khiển ô tô đến khu đô thị Nam Tuy Hòa để cắt trộm dây cáp điện trong các tủ điện.

Các đối tượng mô tả lại hành vi trộm cắp thiết bị điện tại Khu đô thị Nam Tuy Hòa. (Ảnh: Công an thành phố Tuy Hòa)

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, những người này khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản là các thiết bị điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các tỉnh, thành khác trên địa bàn toàn quốc. Công an thành phố Tuy Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Quang Huy, Cao Văn Luận, Trần Văn Huynh, Võ Văn Phương. Công an thành phố Tuy Hòa cũng bàn giao Cao Văn Dũ cho Công an huyện Phú Hòa để phối hợp điều tra 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Phú Hòa.

Hiện Công an thành phố Tuy Hòa đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên điều tra, mở rộng, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.