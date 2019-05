Bắt giữ các đối tượng dùng xe tải vận chuyển trái phép hơn 500 kg pháo

Qua quá trình trinh sát, lực lượng công an xác định một đường dây mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ số lượng lớn từ tỉnh Lạng Sơn về Nghệ An tiêu thụ. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án mang 519P để đấu tranh triệt phá.

Số pháo thu được tại cơ quan công an.

Khoảng 1h ngày 23/5, tại địa bàn xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Ban chuyên án của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) kiểm xe tải mang BKS 29C-99.367, trên xe có 2 đối tượng.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 520 kg pháo nổ trong đó bao gồm pháo ông sư và pháo kết tràng, tạm giữ xe ô tô tải các đối tượng dùng để vận chuyển.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là Hoàng Văn Hùng (SN 1986, trú tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) và Phan Văn Yên (SN 1972, trú tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc ).

Hùng khai nhận là người đứng ra tìm mối mua pháo, còn đối tượng Yên là người nhận vận chuyển số hàng trên với tiền công là 12 triệu đồng. Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng./.